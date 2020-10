Nazionale, Pellegrini arrivato a Coverciano: attesi anche Chiellini e Bonucci (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha raggiunto la Nazionale Italiana, impegnata nel ritiro a Coverciano, dopo l’intervento al naso dello scorso lunedì. Nella serata di mercoledì sono attesi anche gli arrivi dei difensori della Juventus Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Dopo l’amichevole di mercoledì sera contro la Moldavia, gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno le due gare di Uefa Nations League contro la Polonia (a Danzica, domenica 11 ottobre) e contro l’Olanda (a Bergamo, mercoledì 14 ottobre 2020). Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il centrocampista della Roma Lorenzoha raggiunto laItaliana, impegnata nel ritiro a, dopo l’intervento al naso dello scorso lunedì. Nella serata di mercoledì sonogli arrivi dei difensori della Juventus Giorgioe Leonardo. Dopo l’amichevole di mercoledì sera contro la Moldavia, gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno le due gare di Uefa Nations League contro la Polonia (a Danzica, domenica 11 ottobre) e contro l’Olanda (a Bergamo, mercoledì 14 ottobre 2020).

AleAntinelli : #Pellegrini ha raggiunto la Nazionale @Vivo_Azzurro In serata attesi @chiellini e @bonucci_leo19 - Achraf_Hakimi2 : #Nazionale, Lorenzo #Pellegrini ha raggiunto la squadra in ritiro a #Coverciano dopo l'intervento al naso: attesi a… - sportface2016 : #calcio #Nazionale, Lorenzo #Pellegrini ha raggiunto la squadra in ritiro a #Coverciano dopo l'intervento al naso… - romanewseu : Nazionale, Pellegrini raggiunge il ritiro azzurro dopo l’operazione al naso #ASRoma #RomanewsEU - Valeriocalvani2 : @godot_gio Portiere titolare è mirante Secondo il vice de gea nella nazionale spagnola Sul terzino destro sono d’… -