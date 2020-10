Napoli, Milik escluso da lista Serie A e UEFA: out fino a Gennaio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Arkadiusz Milik non giocherà una partita ufficiale con la maglia del Napoli almeno fino a Gennaio. Gli ultimi aggiornamenti. Separato in casa: è questa la situazione che sta vivendo e vivrà Arkadiusz Milik almeno fino a Gennaio con il Napoli. Il polacco è stato escluso sia dalla lista per i giocatori schierabili in campionato sia dalla lista UEFA per gli impegni in Europa League. L’attaccante potrebbe essere ceduto a Gennaio, permettendo al Napoli di fare cassa, oppure potrebbe attendere la naturale scadenza del contratto per scegliere la sua prossima destinazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Arkadiusznon giocherà una partita ufficiale con la maglia delalmeno. Gli ultimi aggiornamenti. Separato in casa: è questa la situazione che sta vivendo e vivrà Arkadiuszalmenocon il. Il polacco è statosia dallaper i giocatori schierabili in campionato sia dallaper gli impegni in Europa League. L’attaccante potrebbe essere ceduto a, permettendo aldi fare cassa, oppure potrebbe attendere la naturale scadenza del contratto per scegliere la sua prossima destinazione. Leggi su Calcionews24.com

