Modello 730 integrativo 2020 | scadenza 26 ottobre | perchè e come presentarlo

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)e perché si presenta il730Il termine per trasmettere al Fisco la nostra Dichiarazione dei redditi 730 è scaduto il 30 settembre. Quest’anno i tempi si sono notevolmente allungati a causa dello slittamento di quasi tutte le scadenze fiscali causa Covid. Così dal tradizionale 23 luglio di ogni anno, il termine ultimo per presentare il 730 è slittato al 30 settembre. Ciò non toglie che il contribuente possa essersi accorto tardi di aver commesso errori o inesattezze o ancora piccole omissioni. Cosa fare? Diciamo subito che si possono correggere eventuali errori o dimenticanze rispetto a quanto precedentemente dichiarato in Dichiarazione dei redditi, ed è possibile farlo presentando due modelli post ...