Milenkovic e Maksimovic, rinnovo o partenza. Ramadani studia le mosse (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Fali Ramadani studia le mosse per due dei suoi assistiti con il contratto scadenza nel 2021. E’ il momento di chiudere il cerchio e ci sono due soluzioni soltanto: rinnovo o partenza, probabilmente a gennaio. Il primo è Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina sognato dal Milan e ambito da molte squadre europee. In conferenza stampa Pradè ieri è stato molto chiaro: «Se non rinnova lo venderemo» ha detto. Inutile evidenziare come le prossime settimane siano cruciali. L’altro serbo in scuderia si chiama anche Nikola, ma è Maksimovic del Napoli. A lungo, con l’affare Koulibaly mai decollato, si è pensato che fosse lui la pedina sacrificabile da Giuntoli. E’ ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Falileper due dei suoi assistiti con il contratto scadenza nel 2021. E’ il momento di chiudere il cerchio e ci sono due soluzioni soltanto:, probabilmente a gennaio. Il primo è Nikola, centrale della Fiorentina sognato dal Milan e ambito da molte squadre europee. In conferenza stampa Pradè ieri è stato molto chiaro: «Se non rinnova lo venderemo» ha detto. Inutile evidenziare come le prossime settimane siano cruciali. L’altro serbo in scuderia si chiama anche Nikola, ma èdel Napoli. A lungo, con l’affare Koulibaly mai decollato, si è pensato che fosse lui la pedina sacrificabile da Giuntoli. E’ ...

