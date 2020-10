Marika Fruscio ed il vestito aderente per andare in trasmissione FOTO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)fa impazzire i suoi followers. Prima diinsu TeleLombardia la showgirl campana ha mostrato unche metteva in mostra i suoi punti forti. Hanno tutti apprezzato su Instagram facendo i complimenti alla ragazza. Visualizza questo post su Instagram Dalle 23 30 in diretta su Top Calcio24 📺⚽️ CALCISSIMO⚽️⚽️ Un post condiviso da(@10) in data: 6 Ott 2020 alle ore 1:36 PDT