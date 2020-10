Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli oggi sposi! Silvio Berlusconi parteciperà alle nozze (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Luigi Berlusconi, ultimo figlio di Silvio, è pronto a dire sì. oggi, infatti, si celebrano le nozze tra il rampollo di casa Berlusconi e la fidanzata storica Federica Fumagalli. Con ogni probabilità parteciperà anche l’ex premier, dato che è risultato negativo al secondo tampone. La cena nuziale si terrà a Macherio. Anche Luigi era risultato positivo a inizio settembre, con le sorelle Barbara e Marina. Le nozze avrebbero dovuto tenersi quest’estate ma — hanno scritto settimanali e siti di gossip — erano state rimandate per via della pandemia di coronavirus.Federica Fumagalli e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020), ultimo figlio di, è pronto a dire sì., infatti, si celebrano letra il rampollo di casae la fidanzata storica. Con ogni probabilità parteciperà anche l’ex premier, dato che è risultato negativo al secondo tampone. La cena nuziale si terrà a Macherio. Ancheera risultato positivo a inizio settembre, con le sorelle Barbara e Marina. Leavrebbero dovuto tenersi quest’estate ma — hanno scritto settimanali e siti di gossip — erano state rimandate per via della pandemia di coronavirus.e ...

Le nozze avrebbero dovuto tenersi d'estate, ma il rapido dilagare del Coronavirus e le restrizioni che ne sono seguite hanno portato ad un cambiamento nei piani di Luigi Berlusconi e della storica

l'ex premier potrebbe partecipare al matrimonio del figlio Luigi che a Milano si sposa con la sua fidanzata Federica Fumagalli in forma strettamente privata. Nel frattempo anche Marina Berlusconi è

Le nozze avrebbero dovuto tenersi d'estate, ma il rapido dilagare del Coronavirus e le restrizioni che ne sono seguite hanno portato ad un cambiamento nei piani di Luigi Berlusconi e della storica ...l'ex premier potrebbe partecipare al matrimonio del figlio Luigi che a Milano si sposa con la sua fidanzata Federica Fumagalli in forma strettamente privata. Nel frattempo anche Marina Berlusconi è ...