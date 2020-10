Luca Guadagnino: “Fare cinema per me è una lotta corpo a corpo con il desiderio di non fare cinema”. L’intervista al regista a SkyTg24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È il regista Luca Guadagnino l’ospite del nuovo appuntamento di Stories, il ciclo di interviste dedicate al mondo dello spettacolo di SkyTg24. Intervistato da Denise Negri in Luca Guadagnino – La forma del cinema, in onda giovedì 8 ottobre alle 21 su SkyTg24, anche su Sky Arte domenica 11 ottobre alle 19.30e disponibile on demand, il regista racconta la sua visione del cinema, aneddoti di vita e l’esperienza di aver realizzato la sua prima serie tv. Guadagnino infatti è lo showrunner, regista, sceneggiatore e produttore esecutivo di We are who we are, una serie Sky Original, coprodotta da Sky e HBO, dal 9 ottobre su Sky Atlantic, in streaming su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È ill’ospite del nuovo appuntamento di Stories, il ciclo di interviste dedicate al mondo dello spettacolo di. Intervistato da Denise Negri in– La forma del, in onda giovedì 8 ottobre alle 21 su, anche su Sky Arte domenica 11 ottobre alle 19.30e disponibile on demand, ilracconta la sua visione del, aneddoti di vita e l’esperienza di aver realizzato la sua prima serie tv.infatti è lo showrunner,, sceneggiatore e produttore esecutivo di We are who we are, una serie Sky Original, coprodotta da Sky e HBO, dal 9 ottobre su Sky Atlantic, in streaming su ...

