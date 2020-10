Lega Pro, Ghirelli predispone il piano d’emergenza Covid (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Francesco Ghirelli ha spedito una lettera ai presidenti e ai medici sportivi dei club di Serie C Francesco Ghirelli, presidente della Lega Serie C, ha scritto una lettera ai presidente e ai medici dei club di Lega Pro con le predisposizioni in merito all’emergenza sanitaria derivante dal Covid-19. «La salute e la sua tutela sono priorità imprescindibili, presupposti essenziali per lo svolgimento dell’attività agonistica. Alla base di questa iniziativa ci sono elementi fondamentali come il buon senso, la tempestività, il rapporto tra i club ma anche la necessità di avere una bussola che guidi i comportamenti collettivi in una situazione che si evolve costantemente. Nei limiti del possibile, dobbiamo cercare di anticipare i problemi in un campionato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Francescoha spedito una lettera ai presidenti e ai medici sportivi dei club di Serie C Francesco, presidente dellaSerie C, ha scritto una lettera ai presidente e ai medici dei club diPro con le predisposizioni in merito all’emergenza sanitaria derivante dal-19. «La salute e la sua tutela sono priorità imprescindibili, presupposti essenziali per lo svolgimento dell’attività agonistica. Alla base di questa iniziativa ci sono elementi fondamentali come il buon senso, la tempestività, il rapporto tra i club ma anche la necessità di avere una bussola che guidi i comportamenti collettivi in una situazione che si evolve costantemente. Nei limiti del possibile, dobbiamo cercare di anticipare i problemi in un campionato ...

