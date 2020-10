Lazio, tamponi rapidi anche dal medico di famiglia e dal pediatra (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In Lazio i tamponi rapidi si potranno fare anche dal medico di famiglia o dal pediatra. “La proposta è in via di definizione ma è stata accettata dall’assessorato alla Sanità della Regione Lazio”, spiega il segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale di Roma, Pierluigi Bartoletti. HuffPost lo ha raggiunto al telefono a Villasimius, dove è in corso il 77esimo congresso nazionale della Fimmg. “Da luglio avevamo chiesto di aprire alla medicina generale e alla pediatria la possibilità di fare il tampone rapido e il sierologico, sempre tenendo presenti la volontarietà dei colleghi e il fatto di avere gli spazi idonei”, aggiunge. Ora ci si augura “che il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Insi potranno faredaldio dal. “La proposta è in via di definizione ma è stata accettata dall’assessorato alla Sanità della Regione”, spiega il segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale di Roma, Pierluigi Bartoletti. HuffPost lo ha raggiunto al telefono a Villasimius, dove è in corso il 77esimo congresso nazionale della Fimmg. “Da luglio avevamo chiesto di aprire alla medicina generale e alla pediatria la possibilità di fare il tampone rapido e il sierologico, sempre tenendo presenti la volontarietà dei colleghi e il fatto di avere gli spazi idonei”, aggiunge. Ora ci si augura “che il ...

