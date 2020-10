Jurassic World: Dominion, l'uscita slitta all'estate 2022 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Anche l'uscita di Jurassic World: Dominion slitta di un anno perché Universal vuole proteggere la nuova avventura giurassica dalla concorrenza. Dopo il ritardo nelle uscite di titoli attesi come The Batman e The Flash, anche l'uscita di Jurassic World: Dominion slitta di un anno. Il terzo capitolo della giurassica firmata da Colin Trevorrow non sarà più nelle sale, come previsto, l'11 giugno 2021 bensì il 10 giugno 2022. All'annuncio di Universal è seguita la reazione di Colin Trevorrow che ha commentato il rinvio della sua pellicola con un tweet scrivendo: "Negli ultimi tre mesi, ho lavorato con un cast e una crew straordinari per un film che non vediamo l'ora di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Anche l'didi un anno perché Universal vuole proteggere la nuova avventura giurassica dalla concorrenza. Dopo il ritardo nelle uscite di titoli attesi come The Batman e The Flash, anche l'didi un anno. Il terzo capitolo della giurassica firmata da Colin Trevorrow non sarà più nelle sale, come previsto, l'11 giugno 2021 bensì il 10 giugno. All'annuncio di Universal è seguita la reazione di Colin Trevorrow che ha commentato il rinvio della sua pellicola con un tweet scrivendo: "Negli ultimi tre mesi, ho lavorato con un cast e una crew straordinari per un film che non vediamo l'ora di ...

