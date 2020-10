Jannik Sinner eliminato da Nadal: ecco com’è andata la partita giocata nella notte al Roland Garros (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’avventura di Jannik Sinner al Roland Garros si infrange contro il muro Rafael Nadal. In quasi tre ore di gioco lo spagnolo ha avuto la meglio con il punteggio di 7-6 6-4 6-1, in una partita cominciata dopo le ore 22 e giocata nella notte di Parigi. Oltre la cronaca, emerge però una nuova consapevolezza: il 19enne italiano, numero 75 al mondo prima di questo torneo, ha giocato per oltre due ore alla pari con il Re della terra rossa. Battere Nadal a Parigi è praticamente impossibile, il campione iberico è alla 100esima partita vinta in questo Slam e il suo bilancio parla chiaro: 98 vittorie e 2 sconfitte. Sinner, per la prima volta al Roland ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’avventura dialsi infrange contro il muro Rafael. In quasi tre ore di gioco lo spagnolo ha avuto la meglio con il punteggio di 7-6 6-4 6-1, in unacominciata dopo le ore 22 edi Parigi. Oltre la cronaca, emerge però una nuova consapevolezza: il 19enne italiano, numero 75 al mondo prima di questo torneo, ha giocato per oltre due ore alla pari con il Re della terra rossa. Batterea Parigi è praticamente impossibile, il campione iberico è alla 100esimavinta in questo Slam e il suo bilancio parla chiaro: 98 vittorie e 2 sconfitte., per la prima volta al...

