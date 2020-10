Italia, Mancini ammette: “Caputo si è mosso bene. Per il futuro si vedrà…” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'Italia si impone nettamente sulla Moldavia con un rotondo 6-0. Il Commissario Tecnico dell'Italia Roberto Mancini analizza il match dei suoi uomini ai microfoni di Rai Sport: "Ho visto tante cose interessanti nei primi 15 minuti. Ci sono stati tanti giocatori cambiati, ma hanno sempre fatto bene. La mentalità è buona. Caputo, Berardi e Locatelli hanno giocato bene. Caputo si è mosso bene. Dipende da lui. Se continua così... Chiaramente speriamo di avere tanti giocatori bravi al momento delle convocazioni. Bisogna essere sempre ottimisti nella vita. Dobbiamo esserlo anche in questa situazione". Italia, Mancini ammette: “Caputo si è mosso ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'si impone nettamente sulla Moldavia con un rotondo 6-0. Il Commissario Tecnico dell'Robertoanalizza il match dei suoi uomini ai microfoni di Rai Sport: "Ho visto tante cose interessanti nei primi 15 minuti. Ci sono stati tanti giocatori cambiati, ma hanno sempre fatto. La mentalità è buona. Caputo, Berardi e Locatelli hanno giocato. Caputo si è. Dipende da lui. Se continua così... Chiaramente speriamo di avere tanti giocatori bravi al momento delle convocazioni. Bisogna essere sempre ottimisti nella vita. Dobbiamo esserlo anche in questa situazione".: “Caputo si è...

