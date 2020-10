Inter, Bastoni positivo al Covid: tamponi per tutti e allenamenti individuali (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nella giornata di ieri la notizia: Alessandro Bastoni è risultato positivo al Coronavirus.Il difensore dell'Inter, attualmente in ritiro con la Nazionale italiana Under 21, era risultato negativo al primo test al quale si era sottoposto domenica sera. Poi, ieri mattina il secondo tampone che ha dato esito positivo. Una situazione tutt'altro che chiara. Per quanto motivo, in attesa del terzo tampone, l'Inter ha deciso di tutelarsi.Il gruppo-squadra e lo staff che lavora a stretto contatto con i giocatori - informa Gazzetta.it - sarà sottoposto tra oggi e domani al test. Se la positività di Bastoni dovesse essere confermata, il club nerazzurro seguirà il protocollo, con l’isolamento fiduciario del gruppo. Ma non solo; cambia anche la seduta di allenamento ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nella giornata di ieri la notizia: Alessandroè risultatoal Coronavirus.Il difensore dell', attualmente in ritiro con la Nazionale italiana Under 21, era risultato negativo al primo test al quale si era sottoposto domenica sera. Poi, ieri mattina il secondo tampone che ha dato esito. Una situazione tutt'altro che chiara. Per quanto motivo, in attesa del terzo tampone, l'ha deciso di tutelarsi.Il gruppo-squadra e lo staff che lavora a stretto contatto con i giocatori - informa Gazzetta.it - sarà sottoposto tra oggi e domani al test. Se la positività didovesse essere confermata, il club nerazzurro seguirà il protocollo, con l’isolamento fiduciario del gruppo. Ma non solo; cambia anche la seduta di allenamento ...

Gazzetta_it : Giallo #Bastoni: da negativo a positivo al #covid in 24 ore. domattina un nuovo test - fanpage : Giallo in casa Inter, Bastoni da negativo a positivo al #Covid19 in 24 ore - Corriere : Inter, giallo Bastoni: è positivo, 24 ore prima il tampone era negativo - SpazioInter : GdS - Inter in attesa del terzo tampone per Bastoni: Allenamento annullato e controlli per tutti -… - Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: #Inter, attesa per #Bastoni: tamponi per tutti e allenamenti individuali -