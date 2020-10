Il buco dell’ozono ha raggiunto la massima estensione in ampiezza e profondità (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il buco dell’ozono ha raggiunto la sua massima estensione. Copernicus: “Assomiglia molto a quello del 2018”. ROMA – Il buco dell’ozono ha raggiunto la sua massima estensione. La notizia è stata data da Copernicus precisando che “le grandi dimensioni riguardano sia il livello di profondità che di ampiezza negli ultimi anni“. Una situazione che ha portato le concentrazioni nella stratosfera sono arrivate a valori vicini allo zero in Antartide per la presenza di un vortice polare. Copernicus: “Concentrazioni di ozono ridotte ai valori prossimi allo zero” A dare la notizia dell’ampliamento del buco dell’ozono è stata data da ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ildell’ozono hala sua. Copernicus: “Assomiglia molto a quello del 2018”. ROMA – Ildell’ozono hala sua. La notizia è stata data da Copernicus precisando che “le grandi dimensioni riguardano sia il livello di profondità che dinegli ultimi anni“. Una situazione che ha portato le concentrazioni nella stratosfera sono arrivate a valori vicini allo zero in Antartide per la presenza di un vortice polare. Copernicus: “Concentrazioni di ozono ridotte ai valori prossimi allo zero” A dare la notizia dell’ampliamento deldell’ozono è stata data da ...

fattoquotidiano : Il buco dell’ozono ha raggiunto la sua massima estensione: “Le concentrazioni in Antartide si sono ridotte a valori… - Agenzia_Ansa : Il buco dell'ozono alla sua massima estensione @AnsaAmbiente #ambiente #Copernicus #ozono #clima #ANSA - RaiNews : Si tratta 'di uno dei maggiori degli ultimi quindici anni' spiega il direttore del Copernicus Atmosphere Monitoring… - SecchiElias : #RT @notiziae: Clima, per il programma Copernicus il settembre 2020 è stato il più caldo mai registrato. Buco dell’… - NewsMondo1 : Il buco dell’ozono ha raggiunto la massima estensione in ampiezza e profondità -

Ultime Notizie dalla rete : buco dell’ozono Pagine di vita sostenibile tra clima, cibo e futuro: dal 5 giugno la nuova collana del Corriere Corriere della Sera