"I contagi crescono e serve alzare il livello di attenzione", il ministro Speranza ai medici di famiglia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) "Dobbiamo avere consapevolezza e la politica deve dire sempre come stanno le cose. I contagi crescono e serve alzare il livello di attenzione. La fotografia è chiara non siamo ancora fuori pericolo" Quale migliore occasione del 77imo congresso della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), per fare un quadro serio e circostanziato sull'attuale situazione coronavirus nel Paese? Dunque, prosegue il ministro della Salute, Roberto Speranza, più volte applaudito dai medici di famiglia nel corso del suo intervento, "Siamo dentro una stagione che nessuno di noi poteva immaginare. I numeri ci dicono che siamo dentro una sfida enorme, ...

