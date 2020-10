Giroud: “Ho ricevuto offerte dall’Italia, il mio futuro…” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Olivier Giroud è stato più volte vicino all'Italia, la notizia era già nota e adesso è stato proprio l'attaccante francese a confermarlo. Prima l'Inter di Conte, poi la Lazio di Inzaghi, alla fine ci ha pensato anche la Juventus di Pirlo. Giroud scopre le carte riguardo a trattative ed offerte passate, iniziando a guardare con interesse anche al futuro.LE PAROLE DI Giroudcaption id="attachment 994667" align="alignnone" width="1024" Giroud (getty images)/caption"Non è escluso che io possa iniziare una nuova avventura in un campionato estero, se il mio fisico mi permetterà di continuare sarò felice di cominciare un nuovo percorso - ha spiegato l'attaccante ai microfoni di RMC. Mi piacerebbe giocare negli USA e in Italia, non ho mai fatto mistero. Dal ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Olivierè stato più volte vicino all'Italia, la notizia era già nota e adesso è stato proprio l'attaccante francese a confermarlo. Prima l'Inter di Conte, poi la Lazio di Inzaghi, alla fine ci ha pensato anche la Juventus di Pirlo.scopre le carte riguardo a trattative edpassate, iniziando a guardare con interesse anche al futuro.LE PAROLE DIcaption id="attachment 994667" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Non è escluso che io possa iniziare una nuova avventura in un campionato estero, se il mio fisico mi permetterà di continuare sarò felice di cominciare un nuovo percorso - ha spiegato l'attaccante ai microfoni di RMC. Mi piacerebbe giocare negli USA e in Italia, non ho mai fatto mistero. Dal ...

