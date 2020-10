GF Vip | scatta il bacio! Le due concorrenti si lasciano andare davanti ai coinquilini

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) In questo GF Vip non si sta mai tranquilli. Tra liti feroci, rivelazioni pesanti, minacce di abbandono, flirt in corso e pianti disperati di certo i telespettatori che seguono la diretta h24 della Casa non si annoiano mai. C’è scappata pure una proposta di matrimonio nelle ultime ore. A riceverla la bella Myriam Catania. I vipponi di Alfonso Signorini erano impegnati in uno shooting per celebrare i dieci anni di Instagram, quando èta la dichiarazione romantica. “Mi vuoi sposare? Ti amo”, si è sentito dall’esterno. La scena non è stata inquadrata dalla regia ma in tutta probabilità a gridare era Quentin Kammermann, il compagno della Catania che l’ha resa anche mamma del piccolo Jacques. L’attrice deve aver riconosciuto subito la sua voce perché poco dopo ha risposto urlando “Ti ...