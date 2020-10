Gabriel Garko | Eva Grimaldi confessa | “Avrei fatto un figlio”

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Cosa c’è stato davvero tra Evain tanti anni di relazione? Lo ha raccontato lastessa in una intervista esclusiva a Chi… Anche Evasvuota il sacco. Dopo il coming out di, che è stato suo “fidanzato” per ben 14 anni, l’attrice ed ex naufraga, che è sposata con l’attivista per i diritti LGBT Imma Battaglia, hato in unaArticolo completo:, Eva: “Avreiun figlio” dal blog SoloDonna