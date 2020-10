Federica Pellegrini a 'Le Iene': 'Non sono incinta' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La campionessa di nuoto Federica Pellegrini è incinta? In una lunga intervista a 'Le Iene' la vincitrice dell'Oro Olimpico a Pechino smentisce le voci legati alla sua presunta gravidanza: 'Se fossi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La campionessa di nuoto? In una lunga intervista a 'Le' la vincitrice dell'Oro Olimpico a Pechino smentisce le voci legati alla sua presunta gravidanza: 'Se fossi ...

annak65649009 : RT @Blowjoint: #leiene intervista @mafaldina88 04:15: 'Per uscire con la Pellegrini quanto conta farsi una canna?' 'Zero!' 04:45: 'Pro o… - zazoomblog : Federica Pellegrini esce allo scoperto: mano nella mano con il suo allenatore Matteo Giunta - #Federica… - 4Tchat : RT @Blowjoint: #leiene intervista @mafaldina88 04:15: 'Per uscire con la Pellegrini quanto conta farsi una canna?' 'Zero!' 04:45: 'Pro o… - antoniotucci60 : RT @Blowjoint: #leiene intervista @mafaldina88 04:15: 'Per uscire con la Pellegrini quanto conta farsi una canna?' 'Zero!' 04:45: 'Pro o… - NaraStaBocchi2 : RT @Blowjoint: #leiene intervista @mafaldina88 04:15: 'Per uscire con la Pellegrini quanto conta farsi una canna?' 'Zero!' 04:45: 'Pro o… -