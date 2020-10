Dopo i ballottaggi vinti Il Pd regge il governo e alza la voce

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) È probabile che quanto si è visto neidei Comuni che hanno completato il turno elettorale del 20 e 21 settembre risponda ai più segreti desideri dei dirigenti del Pd a riguardo dei loro «alleati» grillini. Infatti il M5S domenica scorsa ha perso tutti e quattro i Comuni che aveva conquistato nella precedente tornata (anticipando così la sorte che aspetta Virginia Raggi a Roma) ma nello stesso tempo hanno contribuito in 9 città a far vincere i sindaci del Pd o vicini al Pd. Ecco il sogno di Franceschini e Goffredo Bettini: che la crisi del M5S rimetta in circolo i voti di sinistra e centrosinistra che avevano abbandonato il loro partito tradizionale perché delusi e perché attratti dalla sirena di Beppe Grillo. E nello stesso tempo che quei voti tornino a casa, nel Partito democratico, riducendo il ...