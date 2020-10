Donna si rifiuta di indossare la mascherina e colpisce un poliziotto: arrestata (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo essersi rifiutata di mettere la mascherina la Donna è scappata e ha colpito un poliziotto. Alla fine è stata fermata e portata in Questura L’obbligo di indossare la mascherina anche all’aria aperta non sembra andare giù a molte persone che non hanno nessuna intenzione di uniformarsi. L’ultima storia di rifiuto in ordine di tempo è quella di una signora di circa 50 anni di origine ucraina in pieno centro a Napoli (via Toledo, dove sono presenti numerosi negozi). Dopo essere stata invitata da un poliziotto ad indossarla, la Donna ha reagito male e ha disobbedito all’ordine. Successivamente ha colpito l’agente sul casco ed è scappata. Peccato per lei che è stata ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo essersita di mettere lalaè scappata e ha colpito un. Alla fine è stata fermata e portata in Questura L’obbligo dilaanche all’aria aperta non sembra andare giù a molte persone che non hanno nessuna intenzione di uniformarsi. L’ultima storia di rifiuto in ordine di tempo è quella di una signora di circa 50 anni di origine ucraina in pieno centro a Napoli (via Toledo, dove sono presenti numerosi negozi). Dopo essere stata invitata da unad indossarla, laha reagito male e ha disobbedito all’ordine. Successivamente ha colpito l’agente sul casco ed è scappata. Peccato per lei che è stata ...

