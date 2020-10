Disabile positiva al Covid, stuprata nel centro dove era in cura durante il lockdown: è incinta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gli agenti della Squadra Mobile di Enna indagano per un caso violenza sessuale subita, ad aprile, da una ragazza Disabile con problemi psichici ospite di un centro specializzato in provincia di Enna. La giovane (che ad aprile era positiva al Covid) adesso aspetta un bambino. La gravidanza coincide con il periodo di permanenza nella struttura diventata durante il lockdown zona rossa. Gli agenti della Mobile hanno avviato le indagini. Interrogano medici, infermieri, personale della struttura e le persone che sono state a contatto con la vittima per cercare di ricostruire l’accaduto. La Disabile violentata a Troina, in provincia di Enna Dalle circostanze che emergono dall’inchiesta, il quotidiano La Sicilia riferisce che il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gli agenti della Squadra Mobile di Enna indagano per un caso violenza sessuale subita, ad aprile, da una ragazzacon problemi psichici ospite di unspecializzato in provincia di Enna. La giovane (che ad aprile eraal) adesso aspetta un bambino. La gravidanza coincide con il periodo di permanenza nella struttura diventatailzona rossa. Gli agenti della Mobile hanno avviato le indagini. Interrogano medici, infermieri, personale della struttura e le persone che sono state a contatto con la vittima per cercare di ricostruire l’accaduto. Laviolentata a Troina, in provincia di Enna Dalle circostanze che emergono dall’inchiesta, il quotidiano La Sicilia riferisce che il ...

