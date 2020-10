Dai Metallica a Vasco | tributo rock a Eddie van Halen

Leggi su ilmanifesto

Non è stato un artista convenzionale,van, scomparso a 65 anni martedì sera vittima di un male incurabile, ma un chitarrista capace di scardinare i canoni musicali conosciuti senza temere contaminazioni con altri stili: la collaborazione con Michael Jackson e l'assolo su Beat it ne è un fulgido esempio. Uno stile innovativo come la rimodulazione del tapping, ovvero il picchiettare con le mani direttamente sul manico della chitarra: prima di lui nessuno lo aveva fatto. Autodidatta: «Non so …