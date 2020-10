Crisi Covid, Easyjet chiude base di Napoli: “Poche prenotazioni” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoStop ai voli con base a Napoli e Venezia a causa della scarsa domanda dovuta all’emergenza coronavirus. E’ quanto annuncia Easyjet in vista della prossima stagione invernale. La compagnia low cost, secondo quanto riporta Bloomberg citando una comunicazione del gruppo, continuerà a volare sui due scali anche se con voli ridotti. Le basi verranno invece reinstallate solo una volta che si avrà una ripresa del traffico aereo. I dipendenti continueranno a restare in congedo secondo la normativa italiana mentre Easyjet continua a dialogare con i sindacati per ampliare i tagli sulla sua rete. L'articolo Crisi Covid, Easyjet chiude base di Napoli: “Poche ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoStop ai voli cone Venezia a causa della scarsa domanda dovuta all’emergenza coronavirus. E’ quanto annunciain vista della prossima stagione invernale. La compagnia low cost, secondo quanto riporta Bloomberg citando una comunicazione del gruppo, continuerà a volare sui due scali anche se con voli ridotti. Le basi verranno invece reinstallate solo una volta che si avrà una ripresa del traffico aereo. I dipendenti continueranno a restare in congedo secondo la normativa italiana mentrecontinua a dialogare con i sindacati per ampliare i tagli sulla sua rete. L'articolodi: “Poche ...

