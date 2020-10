Coronavirus, Trump nello Studio Ovale nonostante l'isolamento (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Donald Trump si è recato nello Studio Ovale della Casa Bianca nonostante sia in quarantena e in isolamento dopo aver contratto il Coronavirus. Lo ha reso noto Larry Kudlow, il consigliere economico, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Donaldsi è recatodella Casa Biancasia in quarantena e indopo aver contratto il. Lo ha reso noto Larry Kudlow, il consigliere economico, ...

Trump torna alla Casa Bianca rigorosamente senza mascherina

Trump, infatti, in questi giorni ha lottato contro una forma – apparentemente lieve – di Covid-19. Nel corso della sua degenza presso il Walter Reed National Military Medical Center di Washington, ha ...

