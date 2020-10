Coronavirus, record di contagi: 3678. Conte, Azzolina, Zingaretti e De Luca sulla graticola (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Coronavirus: è record di contagi. I numeri di oggi, resi noti dal ministero della Salute, segnano un inquietante salto in avanti delle infezioni. Nella giornata del boom di nuovi positivi, sono 3678 i nuovi casi di Coronavirus in Italia. E mentre le terapie intensive tornano a riempirsi. Il bollettino quotidiano continua ad aggravare cifre e riscontri dei suoi resoconti, il governo e regioni sembrano andare in ordine sparso. Coronavirus, record di contagi: governo nelle peste Con Conte passato dall’auto-promozione al silenzio. Sparito per un po’ dai media e riapparso solo per smentire le voci sulla possibilità di nuovi lockdown. Speranza che dice A, e Sileri che ribatte B. Il sindaco De ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020): èdi. I numeri di oggi, resi noti dal ministero della Salute, segnano un inquietante salto in avanti delle infezioni. Nella giornata del boom di nuovi positivi, sonoi nuovi casi diin Italia. E mentre le terapie intensive tornano a riempirsi. Il bollettino quotidiano continua ad aggravare cifre e riscontri dei suoi resoconti, il governo e regioni sembrano andare in ordine sparso.di: governo nelle peste Conpassato dall’auto-promozione al silenzio. Sparito per un po’ dai media e riapparso solo per smentire le vocipossibilità di nuovi lockdown. Speranza che dice A, e Sileri che ribatte B. Il sindaco De ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 3.678 nuovi casi: mai così tanti contagi da metà aprile | Record di oltre 125mila tamponi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo di nuovi casi, 3.678. Ma è record di tamponi. In aumento le vittime: 31 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid: #contagi record 2500 in 24 ore, nel #Lazio mascherine all'aperto. Mai così in alto da 5 mesi. Record tampon… - OvileItalia : RT @GDS_it: #Coronovirus, ancora record di contagi in Sicilia: superati 200 casi in 24 ore, 4 i morti - ChiaraCiv : Coronavirus, 3.678 nuovi casi: mai così tanti da metà aprile | Non si superavano i 3mila contagi dal 24 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Coronavirus: Balzo di nuovi casi, 3.678. Ma è record di tamponi - Salute & Benessere Agenzia ANSA Coronavirus, paura in Sicilia: boom di nuovi casi, 213 in 24 ore

Nuovo record di contagi in SICILIA, dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 213. In crescita anche i guariti, 108 rispetto a ieri (4.345 dall’inizio dell’emergenza), e le vittime, 4 in un giorno ...

Coronavirus: su quasi 15mila tamponi, record da inizio pandemia, 193 positivi, di cui 95 asintomatici da screening regionali

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 36.454 casi di positività, 193 in più rispetto a ieri su un numero record di tamponi eseguiti: 14.881. Dei nuovi casi, ...

Nuovo record di contagi in SICILIA, dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 213. In crescita anche i guariti, 108 rispetto a ieri (4.345 dall’inizio dell’emergenza), e le vittime, 4 in un giorno ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 36.454 casi di positività, 193 in più rispetto a ieri su un numero record di tamponi eseguiti: 14.881. Dei nuovi casi, ...