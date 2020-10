Coronavirus, i numeri in chiaro. L’immunologa Viola: «Dati preoccupanti ma dobbiamo evitare il lockdown» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre) I numeri dell’epidemia di Coronavirus in Italia non accennano a scendere. Anzi. Secondo il bollettino della Protezione civile diramato oggi, 7 ottobre, salgono a 3.678 i nuovi casi, dopo i 2.677 registrati ieri. Sono 31 le nuove vittime, ieri erano 28. Sono poi 337 i pazienti all’interno delle terapie intensive. Dati poco incoraggianti, come spiega l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola. Dottoressa Viola, qual è lo scenario in corso? «La curva dei contagi continua a essere in salita. L’aumento dei nuovi positivi è graduale, ed è chiaro che il virus ha aumentato la circolazione. Lo si vede dal numero dei contagi e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre) Idell’epidemia diin Italia non accennano a scendere. Anzi. Secondo il bollettino della Protezione civile diramato oggi, 7 ottobre, salgono a 3.678 i nuovi casi, dopo i 2.677 registrati ieri. Sono 31 le nuove vittime, ieri erano 28. Sono poi 337 i pazienti all’interno delle terapie intensive.poco incoraggianti, come spiega l’immunologa dell’Università di Padova Antonella. Dottoressa, qual è lo scenario in corso? «La curva dei contagi continua a essere in salita. L’aumento dei nuovi positivi è graduale, ed èche il virus ha aumentato la circolazione. Lo si vede dal numero dei contagi e ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Arcuri: “Numeri del contagio ancora gestibili, ma cresceranno. Siamo attrezzati per eventuale seconda… - RizziRes : RT @MaxTomorrow: Leggendo i numeri: Il virus'nasce'a Wuhan 16 milioni di abitanti. I contagi sono stati in tutta la Cina 91.000 e sono mort… - rosaroccaforte : RT @AntonioGrzt: No, non siamo messi male come ad aprile. Oggi sulla Verità, numeri alla mano, io e @LiutoGiusto spieghiamo perché non poss… - Bolpet : RT @AntonioGrzt: No, non siamo messi male come ad aprile. Oggi sulla Verità, numeri alla mano, io e @LiutoGiusto spieghiamo perché non poss… - giorgio757 : RT @MaxTomorrow: Leggendo i numeri: Il virus'nasce'a Wuhan 16 milioni di abitanti. I contagi sono stati in tutta la Cina 91.000 e sono mort… -