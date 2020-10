Coronavirus: Della Valle, 'tragedia per sistema se ricapita quanto accaduto' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos) - La pandemia di Covid19 ha creato "una situazione disastrosa socialmente parlando, non solo dal punto di vista imprenditoriale" e "auguriamoci che non ricapiti una cosa del genere nei prossimi mesi perché sarebbe una tragedia per le persone e per il sistema, che farebbe fatica a reggere un colpo così pesante". Così il presidente di Tod's, Diego Della Valle, durante l'evento 'Made in Itay-The Restart', organizzato da Sole 24 Ore e Financial Times. Il Covid19 "è stato una cosa che nessuno di noi aveva mai visto prima, né nessuno di noi era pronto a gestire", ma, ha aggiunto, "siamo fiduciosi". Questo, ha detto ancora, "è stato un momento di grande riflessione per le aziende", "doppiamente per noi, che eravamo nel mezzo di un cambiamento che ci spostava ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos) - La pandemia di Covid19 ha creato "una situazione disastrosa socialmente parlando, non solo dal punto di vista imprenditoriale" e "auguriamoci che non ricapiti una cosa del genere nei prossimi mesi perché sarebbe unaper le persone e per il, che farebbe fatica a reggere un colpo così pesante". Così il presidente di Tod's, Diego, durante l'evento 'Made in Itay-The Restart', organizzato da Sole 24 Ore e Financial Times. Il Covid19 "è stato una cosa che nessuno di noi aveva mai visto prima, né nessuno di noi era pronto a gestire", ma, ha aggiunto, "siamo fiduciosi". Questo, ha detto ancora, "è stato un momento di grande riflessione per le aziende", "doppiamente per noi, che eravamo nel mezzo di un cambiamento che ci spostava ...

