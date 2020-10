Coronavirus | alla Camera passa la risoluzione della maggioranza con 253 sì

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – Via libera anche della Camera alla risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni svolte ieri in Aula dal Ministro della Salute Roberto Speranza sulle misure di contenimento del Covid19. I sì sono stati 253, i no 3, gli astenuti 17. L’opposizione non ha votato.