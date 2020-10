Coronavirus | 3 678 nuovi casi | mai così tanti da metà aprile | Non si superavano i 3mila contagi dal 24 aprile

you_trend : ?? #Coronavirus, 07/10/20 • Attualmente positivi: 62.576 • Deceduti: 36.061 (+31, +0,09%) • Dimessi/Guariti: 235.30… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS Altri 3.678 contagiati e 31 morti. 1.204 i guariti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 ottobre: 3.678 nuovi casi e 31 morti - bicidiario : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 07/10/20 • Attualmente positivi: 62.576 • Deceduti: 36.061 (+31, +0,09%) • Dimessi/Guariti: 235.303 (+1.204… - Simo07827689 : RT @ClaudioZavatti1: Corriere della Sera: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 ottobre: 3.678 nuovi casi e 31 morti. https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 678

Balzo dei contagi Covid in Italia, con l'incremento dei casi che per la prima volta dopo mesi torna sopra i tremila in un solo giorno: secondo il bollettino dei ministero della Salute nelle ultime 24 ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.