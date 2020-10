Como Tv acquisisce i diritti italiani per le qualificazioni ai mondiali del Sudamerica.

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)Tv ha acquisito in esclusiva per l’Italia iper il CONMEBOL World Cup 2022 Qualifying Tournament.Tv, lanciata all’inizio del 2020, è la piattaforma OTT ufficiale dello storico club di calcio1907. Il canale garantisce l’accesso gratuito a tutti i contenuti riguardanti il1907 come interviste, highlights, documentari e approfondimenti che si espandono inoltre su tutto il calcio italiano di ogni categoria.In...

