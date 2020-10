Biden non vuole rischiare: “No al dibattito se Trump è ancora positivo” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Joe Biden mette il dibattito in dubbio se Trump non sarà guarito. Secondo il candidato democratico infatti il confronto previsto per giovedì a Miami non dovrebbe tenersi se il presidente sarà ancora positivo al Covid e per questo l’ex vice di Barack Obama ha fatto sapere che baserà la decisione si partecipare esclusivamente sulle raccomandazione dei medici. LEGGI ANCHE > Trump lascia l’ospedale: “Non abbiate paura del Covid-19” dibattito in dubbio dopo la positività di Trump “Se Trump ha ancora il Covid non dovrebbe esserci il dibattito”. Così Biden ha messo la sua presenza al dibattito in dubbio a ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Joemette ilin dubbio senon sarà guarito. Secondo il candidato democratico infatti il confronto previsto per giovedì a Miami non dovrebbe tenersi se il presidente saràpositivo al Covid e per questo l’ex vice di Barack Obama ha fatto sapere che baserà la decisione si partecipare esclusivamente sulle raccomandazione dei medici. LEGGI ANCHE >lascia l’ospedale: “Non abbiate paura del Covid-19”in dubbio dopo la positività di“Sehail Covid non dovrebbe esserci il”. Cosìha messo la sua presenza alin dubbio a ...

Linkiesta : «Alla Casa Bianca stanno dando di matto». Temono i sondaggi, temono il #Covid da cui non si sono potuti proteggere… - Avvenire_Nei : #Trump «si dimette» dall'ospedale: «Non abbiate paura del Covid» - Tg3web : Tump dimesso dall'ospedale torna alla Csa Bianca. 'Non fatevi condizionare dal virus', dice agli americani. Biden g… - gadimuro : RT @repubblica: L'attacco di Michelle Obama: 'Trump è razzista, negligente e non all'altezza dell'incarico' - tranellio : RT @dellorco85: Facebook e Twitter rimuovono il post in cui #Trump paragona i morti per influenza ai morti per Covid. 210 mila persone dece… -