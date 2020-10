Vaticano, ora spunta lo scandalo della "dama di Becciu" (Di martedì 6 ottobre 2020) Giuseppe Aloisi Mezzo milione di euro destinato alla "dama" del cardinale Becciu: questo è l'ultimo capitolo del nuovo scandalo Vaticano. spuntano shopping e borsette, ma la Marogna si difende Lei dice di non essere l'amante di Becciu, e smentisce di netto parte delle ricostruzioni delle ultime ore, ma quello di Cecilia Marogna, almeno dal punto di vista giornalistico, è ormai un caso a tutti gli effetti. Siamo ancora dalle parti della gestione dell'"Obolo di San Pietro". Quello che dovrebbe servire per le opere di carità. Quello che i fedeli, ogni anno, versano direttamente al Papa della Chiesa cattolica. Siamo da quelle parti, dunque in quelle dei finanziamenti gestiti dalla segreteria di Stato, come in quelle ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) Giuseppe Aloisi Mezzo milione di euro destinato alla "" del cardinale: questo è l'ultimo capitolo del nuovono shopping e borsette, ma la Marogna si difende Lei dice di non essere l'amante di, e smentisce di netto parte delle ricostruzioni delle ultime ore, ma quello di Cecilia Marogna, almeno dal punto di vista giornalistico, è ormai un caso a tutti gli effetti. Siamo ancora dalle partigestione dell'"Obolo di San Pietro". Quello che dovrebbe servire per le opere di carità. Quello che i fedeli, ogni anno, versano direttamente al PapaChiesa cattolica. Siamo da quelle parti, dunque in quelle dei finanziamenti gestiti dalla segreteria di Stato, come in quelle ...

