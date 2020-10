Una Vita, 6 ottobre 2020: anticipazioni puntata di oggi (Di martedì 6 ottobre 2020) Una Vita, 6 ottobre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 6 ottobre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Marcia non è chi dice di essere. E’ entrata in casa di Felipe al soldo di Ursula, che l’ha assunta con lo scopo di spiare l’Alvarez-Hermoso per conto di Alfredo Bryce. Ormai la Dicenta e il Bryce sono alleati contro Acacias. La ragazza sotto ricatto in un primo momento ha seguito alla lettera le indicazione dei suoi capi, almeno fino a quando non ha iniziato a provare una sorta di attrazione per il suo signore. Lo stesso Felipe si è sentito intrigato dalla bella ... Leggi su zon (Di martedì 6 ottobre 2020) Una, 6: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 6: ecco cosa succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Marcia non è chi dice di essere. E’ entrata in casa di Felipe al soldo di Ursula, che l’ha assunta con lo scopo di spiare l’Alvarez-Hermoso per conto di Alfredo Bryce. Ormai la Dicenta e il Bryce sono alleati contro Acacias. La ragazza sotto ricatto in un primo momento ha seguito alla lettera le indicazione dei suoi capi, almeno fino a quando non ha iniziato a provare una sorta di attrazione per il suo signore. Lo stesso Felipe si è sentito intrigato dalla bella ...

