Successo a Tempio per la prima gara del Campionato Regionale di motocross (Di martedì 6 ottobre 2020) Foto: Luciano Zanda

tako_amhero : @xxnuj inquietante perché è esattamente quello che è successo anche a me quando stavo andando al tempio di Lisa - sumaistu47 : A me è successo 40 anni fa con la carne in un ristorante di Tempio. Io mangiavo mozzarella, la mia troupe aveva ord… -

Sport, Successo a Tempio per la prima gara del Campionato Regionale di motocross

WRC 2020, Rally Italia Sardegna: preview, orari e Speciali

Nel weekend si terrà un'inedita edizione del Rally Italia Sardegna. 16 le speciali per oltre 234 km di prove. Potrebbe essere il crocevia di questo Mondiale Rally 2020 così atipico.

Tempio, minaccia i genitori con un coltello: arrestato 25enne

Armato di coltello, prendeva a calci l'automobile in cui si erano chiusi i genitori e li minacciava di morte. E' successo a Tempio Pausania ieri sera, dove è intervenuto un agente di polizia libero da ...

