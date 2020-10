Serie A, Dal Pino positivo al Covid: il comunicato ufficiale (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo il caos tra Juventus e Napoli dello scorso fine settimana, la Serie A e il calcio italiano sono chiamati a rispondere e a compattarsi per reagire di fronte all’emergenza sanitaria. Nelle prossime ore sapremo qualcosa di più concreto rispetto alle decisioni del Giudice Sportivo dopo l’annullamento della partita tra bianconeri e azzurri, con il club del presidente Aurelio De Laurentiis che non si è presentato all’Allianz Stadium in seguito alle indicazioni dell’ASL campana. Quel che è certo è che d’ora in avanti serviranno regole certe e che esse vengano applicate uniformemente da tutte le forze in campo e questo è stato confermato a gran voce anche dalle parole di ieri di Gabriele Gravina. Ma intanto arriva anche un’altra notizia a far tremare lo sport italiano: il presidente della ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo il caos tra Juventus e Napoli dello scorso fine settimana, laA e il calcio italiano sono chiamati a rispondere e a compattarsi per reagire di fronte all’emergenza sanitaria. Nelle prossime ore sapremo qualcosa di più concreto rispetto alle decisioni del Giudice Sportivo dopo l’annullamento della partita tra bianconeri e azzurri, con il club del presidente Aurelio De Laurentiis che non si è presentato all’Allianz Stadium in seguito alle indicazioni dell’ASL campana. Quel che è certo è che d’ora in avanti serviranno regole certe e che esse vengano applicate uniformemente da tutte le forze in campo e questo è stato confermato a gran voce anche dalle parole di ieri di Gabriele Gravina. Ma intanto arriva anche un’altra notizia a far tremare lo sport italiano: il presidente della ...

