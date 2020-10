Roma, Santori-Corsi: ‘Incubo Covid, fino a 10 ore per fare il tempone’ (Di martedì 6 ottobre 2020) “Abbiamo raccolto le testimonianze di numerosi cittadini, già messi a dura prova dai sintomi del Covid o comunque influenzati, che dopo 10 ore di fila, stremati, sono riusciti a fare il tampone. Tutto questo accade a uno dei drive in della Asl Roma 2 presso il Centro Carni di viale Palmiro Togliatti, 1200 che ha sostituito il presidio di Via degli Eucalipti. La coda di auto si sviluppa per quasi due km lungo la strada all’esterno del drive in dove molti cittadini aspettano il proprio turno per accedere pensando di aver terminato ma poi una volta dentro rimangono incolonnati per un totale complessivo che sfiora la mezza giornata di attesa. La situazione è pessima e ingestibile anche in altri drive in predisposti a Roma dalla Regione Lazio. Drammatica è la situazione del drive in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 ottobre 2020) “Abbiamo raccolto le testimonianze di numerosi cittadini, già messi a dura prova dai sintomi delo comunque influenzati, che dopo 10 ore di fila, stremati, sono riusciti ail tampone. Tutto questo accade a uno dei drive in della Asl2 presso il Centro Carni di viale Palmiro Togliatti, 1200 che ha sostituito il presidio di Via degli Eucalipti. La coda di auto si sviluppa per quasi due km lungo la strada all’esterno del drive in dove molti cittadini aspettano il proprio turno per accedere pensando di aver terminato ma poi una volta dentro rimangono incolonnati per un totale complessivo che sfiora la mezza giornata di attesa. La situazione è pessima e ingestibile anche in altri drive in predisposti adalla Regione Lazio. Drammatica è la situazione del drive in ...

CorriereCitta : Roma, Santori-Corsi: ‘Incubo Covid, fino a 10 ore per fare il tempone’ - twittanto2 : #dimartedi Quindi per riassumere se Mattia Santori dice che a Napoli la gente non mette il casco e quindi va contro… - AncaCentroRoma : Quanto fa bene andare in #bicicletta per chi soffre di #artrosi dell’#anca? Risponde il dottor Nicola Santori, dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Santori Roma, Santori-Corsi: ‘Incubo Covid, fino a 10 ore per fare il tempone’ Il Corriere della Città Speciale scuola: Santori (Lega), già allagato istituto inaugurato da Azzolina a Fiano Romano

Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega nel Lazio riferisce in una nota che la scuola De Amicis a Fiano Romano inaugurata ...

Scuola: Santori (Lega), già allagato istituto inaugurato da Azzolina a Fiano Romano

Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega nel Lazio riferisce in una nota che la scuola De Amicis a Fiano Romano inaugurata ...

Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega nel Lazio riferisce in una nota che la scuola De Amicis a Fiano Romano inaugurata ...Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega nel Lazio riferisce in una nota che la scuola De Amicis a Fiano Romano inaugurata ...