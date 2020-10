Quel provino fallito di Millie Bobby Brown per Il Trono di Spade: “Stranger Things mi ha ridato fiducia” (Di martedì 6 ottobre 2020) E se Millie Bobby Brown fosse entrata nel cast de Il Trono di Spade? Probabilmente Stranger Things non avrebbe avuto la stessa presa senza di lei. Per fortuna, non è questo il caso, ma agli inizi della sua carriera, la giovane star si è data un gran da fare per cercare di sfondare nel mondo dello spettacolo. E non le è andata sempre bene. Durante un’intervista con Jimmy Fallon, Millie Bobby Brown ha raccontato di aver sostenuto un provino per Il Trono di Spade per un ruolo che voleva ardentemente, ma il risultato non è stato Quello sperato. Infatti era talmente demoralizzata che ha pensato di mollare tutto. Questa industria ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) E sefosse entrata nel cast de Ildi? Probabilmente Strangernon avrebbe avuto la stessa presa senza di lei. Per fortuna, non è questo il caso, ma agli inizi della sua carriera, la giovane star si è data un gran da fare per cercare di sfondare nel mondo dello spettacolo. E non le è andata sempre bene. Durante un’intervista con Jimmy Fallon,ha raccontato di aver sostenuto unper Ildiper un ruolo che voleva ardentemente, ma il risultato non è statolo sperato. Infatti era talmente demoralizzata che ha pensato di mollare tutto. Questa industria ...

