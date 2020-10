Perché «Teheran» | nuova serie spy di Apple TV + | è da vedere assolutamente

Leggi su gqitalia

(Di martedì 6 ottobre 2020) Quando chiediamo ai due attori principali didi raccontarci in tre parole perché dobbiamolain onda suTV + , non esitano un solo momento: «È fantastica» si entusiasma Shaun Toub tramite Zoom, «È incredibile!» replica il collega Niv Sultan. Ovviamente non avrebbero detto il contrario. Ma è chiaro che hanno ragione. Aggiungeremo, visto che abbiamo più parole a disposizione di loro, cheè unamozzafiato, sorprendente, intrigante, coinvolgente, quasi militante. E molto attuale poiché evoca le relazioni tra Israele e Iran, due paesi dai rapporti burrascosi. La protagonista dellaspy è Tamar, hacker del Mossad che, ...