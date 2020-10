Napoli, Milik ha rifiutato tre squadre: ora è fuori rosa (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Napoli ha provato fino all’ultimo a cedere Milik ma il polacco ha rifiutato tre diverse destinazioni. Il punto sulla vicenda. Secondo quanto ricostruito da Il Mattino, l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik avrebbe rifiutato tre proposte di cessione. Nello specifico il polacco avrebbe detto di no al trasferimento Roma, Tottenham e Fiorentina. Per questo motivo resterà fuori rosa sino al 2021 ma già al termine della sessione di invernale il centravanti polacco potrà scegliere la sua nuova destinazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Ilha provato fino all’ultimo a cederema il polacco hatre diverse destinazioni. Il punto sulla vicenda. Secondo quanto ricostruito da Il Mattino, l’attaccante delArkadiuszavrebbetre proposte di cessione. Nello specifico il polacco avrebbe detto di no al trasferimento Roma, Tottenham e Fiorentina. Per questo motivo resteràsino al 2021 ma già al termine della sessione di invernale il centravanti polacco potrà scegliere la sua nuova destinazione. Leggi su Calcionews24.com

AlfredoPedulla : #Milik, accordo totale nella notte tra #Fiorentina e #Napoli per circa 24 milioni con obbligo di riscatto. All’atta… - thetrueshade : Campania, oggi 3 ottobre 2020: 401 contagi. Ma solo l'aereo del Napoli calcio rischiava di contagiare qualcuno. Per… - mirkocalemme : Niente #Athletic per #Llorente: le parti definiscono la trattativa ormai saltata. Se non spunta una squadra nei pro… - ivargonx : RT @jason05_: ADL in un mese: - Si è rifiutato di dare via, per dispetto, Milik perdendo almeno 20 mln - Ha fatto saltare la trasferta d… - AngeloCabr : RT @VlnN94: Il Napoli poteva incassare 30 milioni per Milik, ma per fare i dispettucci si è attaccato a 'sto grandissimo cazzo. Che fuoric… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Milik Di Marzio: “Milik-Napoli, cosa succede ora”. Attenzione per il fantacalcio SOS Fanta Napoli, Milik ha rifiutato tre squadre: ora è fuori rosa

Il Napoli ha provato fino all’ultimo a cedere Milik ma il polacco ha rifiutato tre diverse destinazioni. Il punto sulla vicenda. Secondo quanto ricostruito da Il Mattino, l’attaccante del Napoli ...

Milik, solo no alla Fiorentina. E adesso un anno di tribuna nell’anno dell’Europeo

Milik, solo no alle offerte della Fiorentina. E adesso il polacco vivrà un anno di tribuna al Napoli, rischiando di perdere l’Europeo Dopo essere stato sedotto e almeno per il momento abbandonato ...

