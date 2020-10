Nadef: Gualtieri, 'grazie a solidità fondamentali e a Ue ci si finanzia sui mercati a prezzi bassi' (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "A causa del crollo del prodotto interno lordo, del conseguente calo delle entrate fiscali e della politica di bilancio espansiva, il rapporto tra debito pubblico e pil è previsto aumentare fino al 158%. Ciononostante, la Repubblica italiana ha continuato a finanziarsi sui mercati dei capitali a prezzi storicamente bassi, in ragione della solidità dei nostri fondamentali ma anche grazie alla risposta delle istituzioni europee". Ad affermarlo, nella premessa alla Nadef, è il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. "La politica monetaria messa in campo dalla Bce, il nuovo approccio alle regole di bilancio e in tema di aiuti di Stato e la scelta di introdurre finalmente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "A causa del crollo del prodotto interno lordo, del conseguente calo delle entrate fiscali e della politica di bilancio espansiva, il rapporto tra debito pubblico e pil è previsto aumentare fino al 158%. Ciononostante, la Repubblica italiana ha continuato arsi suidei capitali astoricamente, in ragione della; dei nostrima anchealla risposta delle istituzioni europee". Ad affermarlo, nella premessa alla, è il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto. "La politica monetaria messa in campo dalla Bce, il nuovo approccio alle regole di bilancio e in tema di aiuti di Stato e la scelta di introdurre finalmente ...

