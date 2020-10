Moscati, indagato un dirigente medico: omesse fatture per le visite intramoenia (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nella giornata odierna i Finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti del medico L.C.A. emesso dal Gip su richiesta della Procura fino a concorrenza dell’importo di 28.684,79€. L’indagato è ritenuto responsabile di peculato (art. 314 cp) poiché dirigente medico dell’Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino, quindi pubblico ufficiale, nell’ambito dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività professionale in regime di cosiddetta “intramoenia allargata”, ha svolto, presso il proprio studio privato, più di duemila visite mediche ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nella giornata odierna i Finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti delL.C.A. emesso dal Gip su richiesta della Procura fino a concorrenza dell’importo di 28.684,79€. L’è ritenuto responsabile di peculato (art. 314 cp) poichédell’Azienda Ospedaliera “” di Avellino, quindi pubblico ufficiale, nell’ambito dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività professionale in regime di cosiddetta “allargata”, ha svolto, presso il proprio studio privato, più di duemilamediche ...

