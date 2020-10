Massimiliano Morra è davvero gay | fidanzato con un farmacista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) A Mattino5 si torna a parlare di Grande Fratello Vip 2020 e, in particolare, proprio didopo quello che è successo ieri sera. Adua del Vesco si è assunta la responsabilità di quello che ha detto in casa ammettendo che il suo ex in realtà è gay ma la reazione di lui qual è stata? Un bell’abbraccio per sancire la loro pace. Senza dubbio uno dei protagonisti del gossip degli ultimi giorni è. L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 è stato infatti accusato da Adua Del Vesco, sua ex fidanzata, di essere gay. Quando però l’argomento è stato portato alla luce, l’attrice ha negato le sue dichiarazioni, tornando sui suoi passi. Ad intervenire così è stato Tommaso Zorzi, che ha ...