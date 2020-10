Mascherine all’aperto in tutta Italia, verso il decreto. Governo: fine dei decreti Salvini Corona virus, oggi proroga dello stato di emergenza. Consiglio dei ministri: incarico nel settore Difesa per Nicola Latorre (Di martedì 6 ottobre 2020) oggi, dopo l’informativa del ministro Roberto Speranza al parlamento, il Governo proroga lo stato di emergenza per il contrasto al Corona virus. Il termine viene procrastinato dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, con firma probabilmente domani, farà riferimento all’obbligo di Mascherine all’aperto in tutta Italia. Niente stretta riguardo agli orari di chiusura di locali. Comunque il decreto conterrà delle limitazioni per tenere il più possibile lontana una seconda ondata del virus. In attesa di tutto ciò il Governo ha ... Leggi su noinotizie (Di martedì 6 ottobre 2020), dopo l’informativa del ministro Roberto Speranza al parlamento, illodiper il contrasto al. Il termine viene procrastinato dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Ildel presidente deldei, con firma probabilmente domani, farà riferimento all’obbligo diall’aperto in. Niente stretta riguardo agli orari di chiusura di locali. Comunque ilconterrà delle limitazioni per tenere il più possibile lontana una seconda ondata del. In attesa di tutto ciò ilha ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Galli e Crisanti sull’ipotesi di mascherine anche all’aperto: “Obbligo incomprensibile se intorno non… - fanpage : Si va verso l’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia - Agenzia_Ansa : Verso obbligo #mascherine all'aperto in tutta Italia: orientamento del governo ma la decisione dopo confronto in Pa… - palmiericar : Nuovo #Dpcm : mascherine all'aperto e locali senza orari.. .....e già, è facilissimo gestire gli assembramenti oltre le 23.00?????? - edgardogulotta : E così tornano obbligatorie le mascherine all’aperto. Speriamo basti questo a contenere la nuova crescita di contag… -

