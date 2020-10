Lega Serie A | il presidente Dal Pino positivo a Coronavirus

romeoagresti : ?? Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli Si applica il protocollo FIGC concordato con il CTS e non sussistono prov… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - DiMarzio : #JuveNapoli, altro comunicato da parte della Lega Serie A - zazoomblog : Il presidente della Lega di Serie A Dal Pino positivo al Covid - #presidente #della #Serie #positivo - bianca_caimi : RT @rtl1025: ?? Paolo Dal Pino, presidente Lega Serie A, positivo al Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Serie

Sky Sport

Paolo Dal Pino è risultato positivo al Covid-19: il presidente della Lega Serie A è attualmente in isolamento domiciliare. Il Covid-19 ha colpito anche i vertici del calcio. Paolo Dal Pino, presidente ...Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, è risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Lo comunica via Rosellini in una nota in cui si precisa che il Presidente, ...