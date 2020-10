Lavori usuranti | novità e prospettive di pensionamento 2021

Leggi su leggioggi

(Di martedì 6 ottobre 2020) Con l’avvicinarsi del nuovo anno il Governo – come di consueto – apre il cantiere della Legge di bilancio, che dovrebbe contenere numerose novità, non solo in ottica Covid-19, ma anche sotto il profilo di una riforma organica del sistema pensioni. Questo perché la parentesi Quota 100, con ogni probabilità, si chiuderà con la fine del. In questo scenario rimangono in piedi alcuni meccanismi dianticipato, quali Opzione donna, Ape social, Quota 41 e, soprattutto “”. In quest’ultimo caso, infatti, i soggetti addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti hanno diritto a accedere alla pensione a condizioni agevolate rispetto alla generalità dei lavoratori. Quindi, chi ...