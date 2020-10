Juventus-Napoli, Rrahmani positivo: «Tutti gli altri tamponi sono negativi» (Di martedì 6 ottobre 2020) Arriva il tanto atteso esito dei tamponi in casa Napoli, un esito che lascia ancora nella paura il club azzurro, che fa registrare un'altra positività al covid dopo quelle di Piotr... Leggi su ilmattino (Di martedì 6 ottobre 2020) Arriva il tanto atteso esito deiin casa, un esito che lascia ancora nella paura il club azzurro, che fa registrare un'altra positività al covid dopo quelle di Piotr...

pisto_gol : AAgnelli risponde a ADL che la Juventus, “come sempre, rispetta i regolamenti”. A @RealPiccinini invece dice che no… - ZZiliani : Ricapitolando. I giocatori del Napoli non sono stati convocati 'per motivi precauzionali' (possono portare contagio… - ZZiliani : - - - - - - - - - - - ULTIMORA - - - - - - - - - - - Un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli d… - GaleVince : @Mefistofelico @Emil_io76 @GassmanGassmann E al 4 tampone... Gattuso non risponderà a domande su Juventus Napoli, i… - zilianisky66 : RT @NoireButterfly_: Buongiorno a tutto lo Juventus Twitter Campione d'Italia per la nona volta consecutiva ?? ma soprattutto a @realvarrial… -