Juventus, Douglas Costa e De Sciglio ancora a Torino: il retroscena (Di martedì 6 ottobre 2020) Douglas Costa e De Sciglio ancora a Torino? Sì, ma ancora per poco. La Juventus ha nelle scorse ore ufficializzato le cessioni di Flash e del terzino ex Milan, rispettivamente in prestito al Bayern Monaco e al Lione. Germania e Francia le due Nazioni da cui ripartire per i due giocatori, che salutano la Juve dopo alcuni mesi tra alti e bassi. Per l’esterno brasiliano il rimpianto nella piazza bianconera è grande: avrebbe sicuramente potuto offrire molto di più alla causa, ma il suo rendimento è senza dubbio stato falsato da diversi fattori esterni come per esempio i numerosi infortuni con cui ha dovuto avere a che fare durante il suo periodo alla Continassa. Il discorso invece cambia per il laterale italiano, che non è mai ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 6 ottobre 2020)e De? Sì, maper poco. Laha nelle scorse ore ufficializzato le cessioni di Flash e del terzino ex Milan, rispettivamente in prestito al Bayern Monaco e al Lione. Germania e Francia le due Nazioni da cui ripartire per i due giocatori, che salutano la Juve dopo alcuni mesi tra alti e bassi. Per l’esterno brasiliano il rimpianto nella piazza bianconera è grande: avrebbe sicuramente potuto offrire molto di più alla causa, ma il suo rendimento è senza dubbio stato falsato da diversi fattori esterni come per esempio i numerosi infortuni con cui ha dovuto avere a che fare durante il suo periodo alla Continassa. Il discorso invece cambia per il laterale italiano, che non è mai ...

DiMarzio : #Juventus, Douglas Costa al Bayern Monaco: i dettagli - ZZiliani : Avendo finora pagato solo il prestito (4,5 McKennie, 10 Morata, 2 Chiesa) la Juventus, che deve anche all’Udinese 1… - SkySport : JUVE-CHIESA: C'È L'ACCORDO Ma manca ancora un dettaglio? ? - cristia42870490 : @douglascosta ciao douglas adoro le tue giocate .. guarisci rimettiti in forma e torna a luglio 2021 piu' forte che… - 7aannggeellaa7 : RT @Fede51937816: Nell'estate in cui il Bayern campione d'Europa, già in possesso di autentici funamboli, prende Douglas e Sanè, la Juventu… -