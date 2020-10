Federica Pellegrini esce allo scoperto | foto mano nella mano con l’allenatore Giunta

_DAGOSPIA_ : FINALMENTE LE FOTO DI FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA MANO NELLA MANO - 361_magazine : #federicapellegrini paparazzata con il suo allenatore #MatteoGiunta - itsrobincave : Mia madre mi ha appena fatto notare che Franceska parla come la Federica Pellegrini e ora non riesco a smettere di ridere #GFVIP - zazoomblog : Federica Pellegrini lo fa sott’acqua: tornata nel suo mondo – FOTO - #Federica #Pellegrini #sott’acqua: - zazoomblog : Federica Pellegrini: schiena nuda pancia scoperta e lato B da sogno – Foto - #Federica #Pellegrini: #schiena -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Sul prossimo numero di Chi, in edicola da mercoledì 7 ottobre, le immagini in esclusiva di Federica Pellegrini mano nella mano con il suo allenatore Matteo Giunta. Dopo tre anni di rumors sulla loro r ...Federica Pellegrini torna in acqua con una foto aggressiva postata sul suo profilo Instagram: "Turn into my world" ...