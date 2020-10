Fassina | all’Umberto I situazione insostenibile

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato Stefano, consigliere di SpR promotore di Roma Ventuno: “Come e’ possibile che il Policlinico Umberto I, un polo Universitario tra i piu’ grandi d’Italia, sia inadeguato a far fronte agli impegni che lo stato d’emergenza della pandemia richiede? Ultima conseguenza di un direttore generale inadeguato e’ la sua disposizione di vietare l’accesso al pronto soccorso a piu’ di 8 persone sospette di positivita’ al Covid-19.” “La Regione Lazio intervenga al piu’ presto per sanare unadiventataper pazienti e lavoratori: di fronte a un’offerta di assistenza insufficiente a affrontare la domanda, si programma per tempo l’ampliamento dell’offerta, non si respinge la ...